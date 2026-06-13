Si rivede An Early Bird, ma questa volta non siamo assolutamente nel consueto mondo indie-pop-folk molto caro a Stefano De Stefano, no, siamo catapultati in un sound che ci riporta alla mente addirittura gli Stone Roses.

Il nuovo singolo “Timeless People” ci sorprende e ci piace moltissimo.

Ecco come lo steso De Stefano parla del brano: “Per “Timeless People” ho riunito la mia vecchia band, i Pipers, e ho invitato alcuni colleghi musicisti a unirsi a noi. Ma, soprattutto, sono tornato alle origini della mia passione per la musica, proponendo un sound che non avete mai sentito nelle mie canzoni.“