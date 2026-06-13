I Razorlight, icone del rock e dell’indie britannico, hanno annunciato un tour in occasione del ventesimo anniversario del loro secondo album di grande successo, “Razorlight”. L’album ha ottenuto cinque dischi di platino, raggiungendo la vetta delle classifiche britanniche e regalando al gruppo un singolo al primo posto nelle classifiche del Regno Unito, catapultando così il quartetto, capitanato da Johnny Borrell, nel mainstream.

Il tour farà tappa anche al Circolo Magnolia di Segrate (MI) il 15 novembre. Biglietti QUI.

I The K’s saranno la band supporto per il tour europeo.

Riflettendo sul periodo in cui è stato scritto “Razorlight”, Borrell ricorda: “L’album stesso ha iniziato a suonare come una raccolta dei migliori successi. È in quel momento che capisci di essere sulla strada giusta. Io e Andy siamo entrati in questa sintonia creativa, una connessione musicale incredibile. Quando succede, è come innamorarsi; è una sorta di reciproca ebbrezza e non riuscivamo proprio a smettere di scrivere. “