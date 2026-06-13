Le Linda Lindas tornano a farsi sentire con nuovo materiale.

A distanza di meno di due anni dall’uscita del loro sophomore, “No Obligation“, infatti, le quattro californiane hanno annunciato di aver appena firmato un nuovo contratto con la Reprise Records e allo stesso tempo hanno condiviso un nuovo singolo.

Il bramo si chiama “Burning Out” ed è accompagnato da un video di Nathan Castiel.

Lucia De La Garza racconta:

Per noi è stata un’esperienza che ci è sembrata allo stesso tempo nuova e nostalgica, e credo che per me in particolare fosse davvero azzeccata, perché avevo appena finito il liceo e mi sentivo completamente circondata dal cambiamento. Meno di un mese dopo il diploma siamo andati a Palm Springs per un ritiro di scrittura di una settimana, ed è lì che abbiamo scritto questa canzone sul sentirsi come se il mondo ti stesse sfuggendo. Sapendo che i miei amici sarebbero andati tutti all’università in autunno, era logico che la mia mente fosse in uno stato molto nostalgico.