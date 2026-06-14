Il titolo del loro ventunesimo album vale più di un semplice indizio. Sembra davvero che i Darkthrone abbiano deciso di tornare alle radici dell’heavy metal tradizionale, alla sua fase preistorica, con otto tracce che dal punto stilistico non si allontanano poi di molto dalla loro produzione più recente.

Credit: Ashley Maile

Si va al cuore della pesantezza nel suo senso più classico del termine, in un mix fra la velocità del thrash e la lentezza del doom caratterizzato da un vortice senza sosta di riff e da un’evidente influenza degli anni ‘70 e ’80.

Le sonorità black metal che hanno reso celebri Fenriz e Nocturno Culto sono ormai solo un pallido ricordo; il duo norvegese mantiene il medesimo approccio grezzo e senza compromessi ma guarda altrove, preferendo la sostanza della pura violenza sonora alle gelide e letali atmosfere emanate dal fitto intreccio fra blast beat e tremolo picking.

Presenti anche nelle tracce di “Pre-Historic Metal”, certo, ma non più fonte di quelle suggestioni che una volta erano il sale della musica dei Darkthrone. L’assalto barbarico ordito dai due musicisti scandinavi, non privo di finezze tecniche, trova la sua massima espressione in una produzione selvaggia, volutamente d’altri tempi.

La decisione di mantenere un sound crudo e grezzo, in grado di restituire l’energia vera di una registrazione a basso costo catturata dal vivo, è sicuramente da premiare. Proprio il sound sporco ed essenziale del disco dà profondità e personalità a brani che spesso non si dimostrano molto ispirati, risultando a tratti lunghi e un po’ dispersivi, strutturati più come una sequenza di passaggi assemblati per collegare fra loro riff di vario genere che come canzoni fluide.

Non ci troviamo di certo di fronte a un brutto disco, ma non siamo nemmeno al cospetto di un album all’altezza del glorioso nome del gruppo. Fra le canzoni migliori si distinguono “Siberian Thaw”, nella quale spicca un lungo special lento e melodico, la devastante “Eat Eat Eat Your Pride” e l’efficace apertura “They Found One Of My Graves”. In definitiva, “Pre-Historic Metal” si rivela un calderone di brutale creatività che, pur non raggiungendo le vette del passato, ci consegna otto pezzi bestiali ma non sempre spaventosi.