“The World as Non-Objectivity” segna una svolta radicale per i Demikhov. Il trio di Desenzano del Garda abbandona chitarre, basso e batteria per mettersi alla prova con il rumore duro e puro.

Il mix di post-hardcore e noise-rock che fino a oggi aveva caratterizzato la loro proposta sonora viene spazzato via da un connubio funereo tra drone, ambient e feedback ipnotici. Ne nasce un sound tenebroso, pesante e oscuramente affascinante, ispirato all’opera e alle teorie del pittore d’avanguardia Kazimir Malevich.

Stando alle parole della stessa band, l’album cerca di aggirare i consueti mezzi espressivi – rifiutando la loro intrinseca natura rappresentativa e realistica – per ridurre l’orchestrazione strumentale a un deserto in cui nulla può essere percepito se non la sensazione.

<a href="https://diodrone.bandcamp.com/album/the-world-as-non-objectivity-2">The World as Non-Objectivity by DEMIKHOV</a>

I suoni disumani che compongono i cinque pezzi della raccolta sembrano infatti provenire da un non-luogo astratto, quasi fossero brandelli di musica in costante lotta per emergere da quello che i Demikhov definiscono uno sfondo indistinto e immateriale.

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