Lungamente atteso da chi segue con passione lo shoegaze ecco finalmente “In Tatters” dei Rainsong, band inglese che nel corso dei mesi scorsi si è messa in luce grazie a una buona serie di singoli.

<a href="https://rainsongband.bandcamp.com/album/in-tatters">in tatters by Rainsong</a>

Sarò sincero, mi aspettavo qualcosa di più “radiofonico” e sbarazzino, forse tratto in inganno da pezzi più datati e invece la band londinese mi esalta con una proposta non così easy, decisamente devota allo shoegaze dei MBV ma credibile anche per chi cerca la modernità, diciamo così, anche nello shoegaze.

La struttura è quella classica se vogliamo, riverberi potenti, avvolgenti, la voce che si perde nel mix o meglio, che scivola al di sopra dell’impasto, come sfruttando queste trame dense per accoglierci e accrezzarci, un equilibrio costante tra espansività visionaria e un taglio più intimo, quasi raccolto a tratti: lo shoegaze che viene declinato nel modo migliore. Ma l’elemento su cui poniamo l’attenzione è la drum machine, che rende più snello e spartano l’elemento ritmico, cosa che a tratti sembra potenziare ancora di più il lavoro delle chitarre e la cosa devo dire mi piace molto (“deliriant” su tutte), ma attenzione a brani realmente visionari come “amico”, in cui, la batteria elettronica gioca un ruolo determinante, seguendo una ritmica non convenzionale mentre chitarre in loop richiamano sensazioni primordiali e spaziali.

Se “sleepcode” è veramente un dream-pop suggestivo e decisamente sonico ecco che la chiusura ci sorprende e ci spiazza, con un taglio quasi madchesteriano per la gioia dei fan dei Chapterhouse più ballabili.

Una bellissima sorpresa, che merita la massima attenzione da parte degli amanti del genere.

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