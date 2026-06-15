Credit: David Edward

L’AMA Music Festival si conferma come uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate italiana, ospitato nella suggestiva cornice del Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI).

Negli anni, il festival ha consolidato una forte identità grazie a una proposta artistica di alto livello e a una visione capace di coniugare grandi sonorità contemporanee e attenzione alla qualità dell’esperienza live. Le giornate di programmazione sono pensate per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente, caratterizzata da performance intense, un pubblico appassionato e un’atmosfera autentica.

Accanto all’offerta musicale, AMA si distingue per un’organizzazione strutturata e in continua crescita, con servizi dedicati all’accoglienza e una particolare attenzione alla fruibilità dell’evento, anche attraverso soluzioni pensate per il soggiorno del pubblico.

Il festival può contare su una community fedele e in costante espansione, oltre che su una rete consolidata di partner e collaborazioni, elementi che contribuiscono a rafforzarne il posizionamento e il legame con il territorio.

La crescita progressiva in termini di presenze e rilevanza artistica conferma AMA Music Festival come un punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali estivi in Italia.



Biglietti QUI.

Line Up a oggi:

LUGLIO

10 luglio » ARCHITECTS / PRESIDENT / BOLOGNA VIOLENTA / BOWIE / RAVINE

11 luglio » SCORPIONS / SAXON / CAPTAIN MANTEL / MAD DOGS / JUKEBOX74

12 luglio » ALICE COOPER / THE DAMNED / MESSA / THE SADE / THE LOYAL CHEATERS / TO THE MAX

18 luglio » ALEX BRITTI / DAMIEN MCFLY / … TBA

AGOSTO

21 agosto » ALAN WALKER / … TBA

27 agosto » TONYPITONY / BLUVERTIGO / SARAFINE / … TBA

28 agosto » GIGI D’AGOSTINO / … TBA

30 agosto » FRANZ FERDINAND / THE KOOKS / THE MOLOTOVS / … TBA