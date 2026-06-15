credit: Judi Rosen

A vent’anni dall’uscita di “Real Life”, il disco che ne ha rivelato il talento dell’autrice statunitense, cantante e polistrumentista fuori dagli schemi, Joan as Police Woman torna sulle proprie origini senza alcuna nostalgia. Con “Real Life Evolution“, Joan Wasser reinterpreta integralmente il suo album d’esordio, affidandolo a nuovi arrangiamenti e a un variegato team di collaboratori che ne amplificano sfumature e significati. Più che un’operazione celebrativa, il progetto sembra interrogarsi su come le canzoni cambino con il passare del tempo, accompagnando la crescita di chi le scrive e di chi le ascolta.

In oltre vent’anni di carriera, Joan as Police Woman si è costruita un percorso unico, attraversando soul, folk, jazz, rock d’autore e sperimentazione senza mai lasciarsi definire da un genere preciso. Una libertà espressiva che le è valsa il plauso della critica internazionale e che continua a renderla una delle figure più autorevoli e originali della musica contemporanea.

L’uscita di “Real Life Evolution” via Reveal Records il 12 giugno accompagna il Real Life 20th Anniversary Tour, che porterà sul palco (anche in Italia!) queste nuove versioni insieme ai brani più amati del suo repertorio. Con l’occasione abbiamo approfittato per scambiare due chiacchere con Joan.

Ciao Joan, è davvero un piacere! Ti seguo fin dagli esordi e ho avuto la possibilità di vederti dal vivo qui a Roma diverse volte negli ultimi anni. Grazie per il tuo tempo, immagino tu sia incredibilmente impegnata con il “Real Life 20th Anniversary Tour” e l’uscita di “Real Life Evolution”. Come stai?

Grazie, Alex! Hai ragione, sono impegnata, ma sono anche entusiasta per l’uscita del disco. Diamolo in pasto al mondo!

Riguardo al ventesimo anniversario di un album così fondamentale, hai detto che “se ti fossi mai stancata delle tue vecchie canzoni, le avresti reinventate finché la gioia non fosse tornata, non come una revisione, ma come una riscoperta”. Hai anche detto che “le canzoni vivono oltre i loro creatori e, come noi, trovano il loro equilibrio col tempo”. Cosa significa per te oggi, in termini musicali, “riscoperta”, e senti che rivedere le tue canzoni dopo vent’anni, specialmente l’idea “I am Real Life. You are Real Life. We are Real Life”, ti abbia cambiata tanto quanto tu le hai cambiate?

Adoro come Nina Simone reinterpreti brani del suo stesso repertorio. Un brano musicale ha una vita propria e io cerco di seguirla, dove mi conduce naturalmente quella sera. Cerco di lasciare spazio in modo che il sole possa cogliere angolazioni diverse della canzone. È davvero come se stessi ballando con essa. La canzone ha una vita vera.

Reinterpretare ogni traccia di “Real Life” è stata una scelta audace e decisa. L’hai affrontata come un racconto continuo oppure ogni canzone ha richiesto una trasformazione unica?

Molte delle canzoni si erano riscritte da sole nel corso degli anni attraverso centinaia di esibizioni dal vivo. Ho notato che ce n’erano alcune che suonavo meno spesso perché mi sembravano emotivamente pesanti in un modo, per cui avevo solo a volte l’energia per eseguirle. Quelle le ho rielaborate dalle fondamenta. Diverse le stavo suonando recentemente con il mio trio, e le abbiamo registrate a Istanbul, dove è finito il nostro tour più recente a dicembre 2025.

Cosa hai trovato in quelle canzoni ora che non vedevi prima?

Non mi ero resa conto di quanto fossi ancora priva. Ero brava a tenere la testa alta e a presentarmi con forza. Ma non mi stavo rendendo completamente conto di quanto fossi fragile. Sono umana ma volevo così tanto essere sovrumana.

La tua lista di collaboratori è incredibilmente variegata (Tony Allen, Lou Reed, David Byrne, Rufus Wainwright, John Cale, Dave Okumu, Dave Gahan, David Sylvian, Damon Albarn, ecc.). C’è qualcuno in particolare che ti ha davvero cambiata nel modo di ascoltare o scrivere musica?

Benjamin Lazar Davis è stato il collaboratore da cui ho imparato di più. Inoltre abbiamo passato più tempo insieme e abbiamo fatto un intero album insieme. Abbiamo imparato molto l’uno dall’altra. E continuiamo a farlo.

Hai menzionato che “I Defy” – che peraltro è una delle mie preferite – sembrava adattarsi così naturalmente alla voce di Krystle Warren. Cosa cerchi quando permetti a un altro artista di entrare in una tua canzone?

Cerco un’artista che sia sempre fedele a se stessa. Ci sono pochi esempi migliori di Krystle Warren e Iggy Pop. La voce di Krystle è straordinaria. Non c’è modo di descriverla. Bisogna ascoltarla.

Se qualcuno non avesse mai ascoltato la tua musica, quale brano sceglieresti per rappresentare chi sei come artista oggi?

Oh cavolo… È una domanda difficile. Penso che, a seconda del giorno e dell’umore, direi “Lemons, Limes & Orchids” o “Started Off Free” o “Full-Time Heist” – tutte canzoni del mio ultimo lavoro. Onestamente, vorrei suonare loro, l’ultima cosa su cui sto lavorando che nessuno ha ancora sentito.

E come descriveresti il nucleo emotivo della tua musica in poche parole?

Soul music per i ascoltatori profondi.

Infine, se potessi dire qualcosa alla Joan che stava scrivendo “Real Life”, cosa le diresti ora?

Niente. 🙂 ogni momento è esattamente ciò che ogni momento è e deve essere.

Il tuo suono è in costante evoluzione e diversificazione attraverso gli album, eppure un filo essenziale rimane sempre. Penso a quel capolavoro – almeno secondo me, gli ho dato un 9.5 nella mia recensione – “The Solution Is Restless”. Cosa pensi sia rimasto costante nella tua musica nel corso degli anni? C’è un elemento a cui ti senti particolarmente legata?

Oh wow! Grazie di cuore. “The Solution Is Restless” è una delle creazioni di cui sono più orgogliosa. È molto difficile descrivere la musica e il mio processo creativo, perché mi sembra di seguirla io piuttosto che il contrario. Cerco di mantenere una mente aperta, lasciandomi guidare dalla musica una volta che ho iniziato a comporre. Alcuni dei miei momenti preferiti nelle mie canzoni sono quelli in cui ho suonato un accordo per sbaglio durante la registrazione, oppure ho modificato il brano in modo errato, ma poi mi ci sono affezionata e alla fine ha acquisito un senso musicale. So che sembra ovvio, ma non pubblico mai nulla che non sia completo al 100%. Ascolto attentamente la voce nella mia testa e, se qualcosa mi ispira, ci lavoro su.

Di recente sei apparsa nel documentario di Amy Berg “It’s Never Over: Jeff Buckley”, condividendo la tua prospettiva sulla sua vita. Molti hanno trovato il tuo contributo uno dei momenti più commoventi del film. Hai ricordato che lui diceva: “Devo dirti una cosa su di me. Non durerò così a lungo.” Com’è stato rivisitare quei ricordi in quel contesto? Senti che il tuo rapporto con Jeff continua a risuonare nella tua musica oggi, forse in modi non immediatamente visibili?

Non ho davvero dovuto rivisitare nulla. Jeff non solo mi visita sempre, vive in me ogni giorno e in ogni respiro che prendo. Risiede sempre dentro di me ed è riflesso nella mia musica e nella mia vita.

Per il tuo Real Life 20th Anniversary Tour torni in Italia all’Angelo Mai il 20 novembre. L’anno scorso ero lì quando ti sei esibita in una dimensione molto essenziale, che sembrava una conversazione privata con il pubblico. Quella stessa intimità rimarrà anche questa volta, o stai esplorando un tipo diverso di connessione sul palco per questo tour? Cosa possiamo aspettarci?

Beh, ora abbiamo aggiunto date a Milano (27 febbraio Santeria) e Bologna (26 febbraio Estragon) quindi PREPARATEVI!!. Ma sì, la cosa grandiosa del trio è che c’è ancora così tanto spazio nella musica. Creiamo momenti incredibilmente intimi insieme. Ma possiamo anche esplodere in dinamiche che la mia performance solista non avrebbe mai potuto raggiungere. Non vediamo l’ora di suonare questi spettacoli in Italia!

Grazie mille, Joan! Ci vediamo a Roma a novembre, e “in bocca al lupo”!

Grazie a te! Ci vediamo a Roma.

Real Life 20th Anniversary Tour – DATE ITALIANE

20 novembre 2026 – ANGELO MAI, ROMA

26 febbraio 2027 – ESTRAGON, BOLOGNA

27 febbraio 2027 – SANTERIA TOSCANA 31, MILANO