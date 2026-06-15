Dal 12 al 14 giugno, nel suggestivo parco naturale di Beekse Bergen, situato a Hilvarenbeek, nei Paesi Bassi si svolge il ‘Best Keep Secret’, che ogni anno presenta un cast di alta qualità.
Il 13 giugno on stage c’era Aldous Harding (il suo ultimo album ci è piaciuto molto), ecco tutto il suo set.
Setlist:
Train on the Island
One Stop
Treasure
Venus in the Zinnia
Worms
Passion Babe
Leathery Whip
San Francisco
What Am I Gonna Do?
Fever
Aldous Harding sarà a breve in Italia per tre date, biglietti QUI.
28 giugno, preview di Unaltrofestival al Circolo Magnolia, Segrate (MI)
29 giugno, Locomotiv Club di Bologna e
30 giugno, Monk di Roma.