I Kodaline hanno annunciato il loro quinto e ultimo album “We Were Only Young”, in uscita il 2 ottobre tramite Concord. L’album è disponibile per il pre-order.

Insieme all’annuncio ecco il nuovo singolo “Without You”:

“Non sono mai stato una persona che parla molto, ma so scrivere una canzone. Volevo fare qualcosa di speciale per mia moglie nel giorno del nostro matrimonio, così le ho scritto ‘Without You’. È diventata il mio discorso, è stato il nostro primo ballo e sembrava troppo speciale per non condividerla. Probabilmente è la mia canzone preferita dell’album per ovvie ragioni.“

“Ho scritto questo album negli ultimi quattro anni e, quando ho iniziato, non ero nemmeno sicuro di voler più scrivere canzoni. Il disco è diventato un modo per dare un senso a un periodo davvero importante della mia vita: sposarmi, affrontare una perdita, l’incertezza e la fine della band. Alcune canzoni sono molto personali, mentre altre hanno trovato il loro significato con il tempo. Se qualcuno potrà trarne qualcosa, mi piacerebbe pensare che possa aiutare ad affrontare momenti difficili, che siano amore, perdita, dolore, incertezza o qualsiasi cosa la vita metta davanti. La musica ha sempre avuto questo potere per me e spero che queste canzoni possano fare lo stesso per qualcun altro. Per qualcosa che non avrei mai pensato di fare, o persino di riuscire a superare, sono molto orgoglioso del risultato. E sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto come band negli anni.”





Tracklist:

Who Will Save You Now

We Were Only Young

Back To Me

Without You

Get Me High

All I Ever Need Is You

Vultures

Last Forever

Learn To Lose

Hindsight

It’s Not Over

The One For Me

I Kodaline porteranno dal vivo i brani del nuovo album con il loro Farewell World Tour nel corso del 2026: in Italia suoneranno all’Alcatraz di Milano il 3 dicembre.