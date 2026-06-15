Un filo rosso lega “Oath” uscito nel 2024 e “Snowdrop” dei Mono. La stessa coppia stilizzata ritratta nell’immagine in copertina, la sensazione di un tempo fuggevole che passa inesorabile e scorre portando via persone care e visi conosciuti come il compianto Steve Albini, con cui la band giapponese aveva costruito un rapporto solido e duraturo.

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Brad Wood (Touché Amoré, The Smashing Pumpkins) prende il posto di Albini ed è una scelta sofferta ma giusta, come quella di continuare a lavorare con il direttore d’orchestra Chad McCullough ancora una volta protagonista negli arrangiamenti d’archi che sono diventati una nuova forma d’espressione del post rock creativo, contaminato dei Mono.

Un’orchestra di dieci elementi e un coro di otto voci li accompagnano in questi brani che mettono in luce ancor più che in passato il lato melodico, introspettivo della musica di Takaakira ‘Taka’ Goto, Dahm Majuri Cipolla, Tamaki Kunishi e Hideki “Yoda” Suematsu con un inizio di puro dream pop, il piano, le chitarre sognanti, la batteria, il crescendo della title track che ben descrivono il tono di “Snowdrop”.

La grintosa “Winter Daphne” torna metaforicamente a spingere sull’acceleratore con gli archi che seguono nota dopo nota il percorso tracciato dalle chitarre diventando protagonisti nel finale di un brano morriconiano, ruolo di primo piano ribadito in “Gerbera” cavalcata evocativa e senza freni. Atmosfera cinematografica che contagia anche “Statice” e “Hedera”, brani riflessivi e ben arrangiati.

Commozione, stupore, gratitudine sono le parole chiave di “Snowdrop”, disco maturo e malinconico che vede ancora una volta i Mono perdersi e ritrovarsi nei mille risvolti della propria musica che è riuscita nel corso degli anni a unire l’impatto emotivo e il dinamismo del (post) rock ben rappresentato da “Shion” e “Farewell To Spring” alla raffinatezza della musica orchestrale di “Bells Of Ireland” con risultati sempre coinvolgenti e di alto livello.