I No Joy danno seguito a”Bugland” dello scorso anno con un nuovo EP intitolato “Big Life, Big Leaf”, in uscita il 21 agosto per Hand Drawn Dracula / Sonic Cathedral. Come “Bugland”, si tratta di una collaborazione con Fire-Toolz e il gruppo ha appena condiviso il brano che dà il titolo all’EP.

“Era un demo che avevo e che non siamo mai riusciti a realizzare durante le sessioni di Bugland“, dice Jasamine White-Gluz dei No Joy. “Nel 2024 l’ho portato a Jorge Elbrecht con cui ho una lunga storia di collaborazioni. Ci piace tantissimo esplorare l’assurdo, combinando idee musicali che in realtà non dovrebbero avere senso insieme, è stato fantastico riprendere da dove avevamo lasciato dopo l’LP Motherhood del 2020. Riportare la canzone ad Angel Marcloid (Fire-Toolz) più di recente (dopo le sessioni dell’LP Bugland) mi è sembrato perfettamente sensato; sia Angel che Jorge hanno una musicalità pazzesca e una grande immaginazione melodica. Angel è una brillante produttrice pop, ha un talento speciale nel plasmare dove una canzone può portarti emotivamente. Tara McLeod spacca alla chitarra come al solito, continuando a portare questa energia pesante ma effervescente.“