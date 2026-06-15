Credit: James J. Robinson

A distanza di quattro anni da “Pre Pleasure“, Julia Jacklin tornerà il prossimo 25 settembre, via 4AD, con il suo quarto LP, “The Gem“.

Il nuovo disco è stato prodotto dalla stessa Jacklin insieme a Robert Muinos e registrato interamente a Melbourne.

La musicista nativa del New South Wales spiega:

“The Gem” mi è sembrata una metafora dell’intero processo, perché in gran parte è stato proprio come scavare. Mi sembrava di farlo quasi al buio, confidando semplicemente nel fatto che avrei trovato qualcosa.

Evoca immagini di scavo, di reinvenzione, di fiducia nel proprio istinto e di circondarsi delle persone e delle cose che rendono la vita degna di essere vissuta. È un documento emozionante del viaggio intrapreso dall’autrice per ritrovare se stessa.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo, “Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon”, accompagnato da un video diretto proprio da Julia.

“Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)” è un omaggio audace e divertente al jangle rock degli anni Ottanta e al sound di Melbourne di cui si è innamorata.

“The Gem” Tracklist:

1. Brand New

2. God Sometimes

3. If I Had The Hand Of God

4. The Hardest Thing

5. Angel Vision

6. Real Life

7. Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)

8. You Turned On The Tap

9. Walk On Me

10. I Wish [feat. The Maes]