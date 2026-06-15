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Dopo “I Won’t Give Up” e “Flying High“, i Radio Days tornano con “One Heart One Love”, terza anticipazione del loro quinto album “Off The Record”, in uscita il 4 settembre per Wild Honey Records.

Ogni grande canzone power pop nasce da un momento di rivelazione. Un hook che improvvisamente trova il suo posto. Una melodia che sembra essere sempre esistita. “One Heart One Love” prende questa idea e la trasforma in una canzone d’amore.

Al centro del brano c’è un’immagine semplice ma disarmante: “You’re the missing beat that I’ve been looking for“. Poco dopo diventa “You’re the missing note I needed in this song“. Non l’amore come dramma o salvezza, ma l’amore come compimento. L’ultimo tassello del puzzle. La nota che finalmente risolve l’accordo.

Musicalmente, il pezzo arriva a tutta velocità. Il brano più rapido e abrasivo di “Off The Record” corre su una sezione ritmica senza tregua, con basso e batteria che spingono costantemente in avanti mentre chitarre e armonie vocali si intrecciano sopra il rumore. Eppure, per tutta la sua energia, la canzone non perde mai di vista la melodia. Ogni elemento converge verso un ritornello che esplode con quella naturale immediatezza che i Radio Days affinano da oltre vent’anni.

Dal punto di vista lirico, “One Heart One Love” attraversa passeggiate al tramonto, raggi estivi e quella quieta certezza che arriva dopo un periodo di smarrimento. “I’ve been lost, now I’m fine” canta Dario Persi prima che il brano si apra nel suo ritornello irresistibile. È forse il momento più semplice dell’intero disco, e proprio per questo uno dei più toccanti.

Accompagnato da un nuovo videoclip, “One Heart One Love” offre un ulteriore sguardo su “Off The Record”: un album costruito attorno a canzoni essenziali, energia irrequieta e alla convinzione che, da qualche parte, esista sempre un altro ritornello perfetto da inseguire.