Ian McFarland è un cantautore indie di Brooklyn la cui musica esplora la tensione tra connessione e isolamento nella vita urbana moderna. È anche l’ideatore e il conduttore di Sunday Scaries, un appuntamento ricorrente nel Lower East Side che è diventato un punto di ritrovo per la comunità musicale indie di New York e fa da sfondo al nuovo singolo, “Coffee Shops and Modern Rock”.

Il brano è il primo singolo di un album e di una campagna visiva incentrata sulla vita a New York. “Coffee Shops and Modern Rock” è una lettera d’amore e uno sguardo ironico alla cultura newyorkese.



Un rock grintoso, carico e pieno di melodica. Con quel taglio sicuramente radiofonico ma non usa e getta, anzi, tut’altro, perchè il brano è davvero sentito, passionale e verace e questo è merito di Ian e dei suoi musicisti che ci riportano quasi ai primi anni 2000, con queste formazioni che mescolavano tracce di emo con l’indie-rock. Bravo Ian!

Ian McFarland si è fatto strada nel settore con due album da solista e un terzo disco molto atteso all’orizzonte. Il percorso musicale di Ian ha iniziato a prendere forma nel 2015 mentre studiava all’estero in Spagna. È stato in quel periodo che ha iniziato a esibirsi con il proprio nome e ad affinare la sua arte di cantautore. La sua passione per la musica lo ha portato a seguire un corso di produzione musicale presso il prestigioso Berklee College of Music, dove ha perfezionato le sue capacità e la sua visione artistica.

Listen & Follow

Ian McFarland: Facebook