Decisamente promossi questi giovanissimi di Birmingham, che mettono sul piatto tanta sincerità e onestà guitar-rock, in bilico tra emotività da teenager in cameretta e pulsioni ribelli da gridare in uno stadio a piena voce.

“Elsewhere, Always” si muove proprio sul filo di una intimità ricercata e voluta, che gronda proprio malinconia (“Fall In Love”), ma anche attimi di esuberanza e di intraprendenza che esaltano non poco (“Union Station”), con frangenti che più sbarazzini di così non si può (“Get Up!” o “Forever You”). La band non perde il filo e così nel suo ottimo equilibrio musicale non si dimentica nemmeno delle melodie, che nel guitar-rock fanno la differenza. Sì perché c’è da dire che i ritornelli degli overpass sono assolutamente intensi e avvincenti, capaci di arrivare tanto alla testa quanto al cuore e lo fanno con euforia ed empatia immediata.

Un piacevolissimo esordio per un quartetto che non ha deluso le attese che si erano create con le uscite precedenti. Ora sarei molto cuoriso di testare i ragazzi dal vivo.

Listen & Follow

overpass: Bandcamp