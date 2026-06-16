Credit: Gus Black

Gli EELS acclamatissima rock band, annunciano il 16esimo album in studio “Cookie Happened“, in uscita il 16 ottobre su E Works / Play It Again Sam.

Oltre all’annuncio, gli EELS condividono “Cap In Hand”, una prima agrodolce anticipazione dell’album, una storia raccontata dal punto di vista di chi sta finalmente affrontando i suoi errori e tentando di fare la cosa giusta.

La canzone è, come ci dicono le note stampa, calorosa e malinconica allo stesso tempo, dà il tono a un album che vede E (Mark Oliver Everett) rivolgere il suo sguardo alle piccole vittorie della vita, alle inevitabili delusioni e allo strano miracolo di essere semplicemente esistiti.

Parlando del titolo dell’album, E afferma: «Tutto questo sarà dimenticato. Ogni gioia, conquista e difficoltà un giorno diventerà così irrilevante che sarà come se non fosse mai accaduta. Ma, come ha detto il grande filosofo dei nostri tempi, Cookie Monster: “Io non piango perché il biscotto è finito. Io sorrido perché il biscotto è esistito.” Tutto questo sarà dimenticato. Ma non è comunque una cosa meravigliosa il fatto che sia accaduto?»

Il primo singolo dell’album, “Cap In Hand”, introduce uno dei personaggi ricorrenti del disco: una persona che sta cercando di fare pace con i propri errori.

E spiega: «Per questo brano volevo anche suonare un po’ consumato e stanco, come qualcuno che ha rovinato la propria vita ma che ora riconosce i propri errori e cerca di rimediare, con umiltà e il capo chino. Sapete come sono le case discografiche: “Non ci importa cosa ci consegnate, basta che nelle prime due tracce sembriate sconfitti!”»

Tracklist:



01 Clobbered

02 Cap In Hand

03 All Forgotten

04 Bamboozled Again

05 Lost And Barking

06 Taking Pictures

07 New Story

08 Congratulations To Me

09 One Razzle, One Dazzle

10 I’M On Standby

11 Dum Dums

12 The Way I Was Made