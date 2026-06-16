Credit: Andrew Cotterill

Johnny Marr torna con l’annuncio di “The Age Of Everything“, il nuovo album in studio in uscita il 2 ottobre per BMG.

“The Age Of Everything” è il quinto album in studio di Johnny Marr. Dieci nuovi brani che lui stesso descrive come i più catartici della sua carriera. Scritto a Londra, sviluppato dal vivo durante il tour lungo la costa orientale del Nord America e registrato a Manchester, “The Age Of Everything” cattura l’energia e le tensioni della città. Tagliente, veloce e dinamico, ricco di idee e possibilità.

Il nuovissimo singolo “Spin” è la dichiarazione d’apertura urgente di “The Age Of Everything”. Pubblicata oggi, la canzone è carica di emozione ed energia sonora. Johnny Marr mette in musica la coscienza collettiva del 2026 mentre canta: “ci sono troppe cose che mi passano per la mente“.

Presentando l’album, Johnny Marr ha dichiarato: “Questo è il disco che mi ha dato più sollievo. Il titolo mi è venuto in mente nelle prime fasi del processo ed è diventato un’idea ineludibile. Sembrava riassumere il modo in cui penso che molte persone si sentano. È onnicomprensivo, ma non è necessariamente un’affermazione negativa. C’è un senso di sopraffazione nella cultura causata dalla tecnologia, ma guardandola sotto una luce diversa, potrebbe esserci anche un senso di possibilità.”



Ricordiamo che Johnny Marr a breve sarà in Italia (biglietti QUI):



16 luglio – Teatro Romano di Verona

17 luglio – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

18 luglio – Tenuta Bocca di Lupo, Minervino Murge (BT)

20 luglio – Castello di Udine

21 luglio – Area archeologica, Teatro di Tharros, Cabras (OR)