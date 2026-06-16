Tappa al Bonnaroo Music & Arts Festival (evento che si tiene ogni anno, in estate, presso il Great Stage Park di Manchester, nel Tennessee), per gli Strokes in data 12 giugno. Ecco la loro esibizione:

Setlist:



Killing Lies

Hard To Explain

You Only Live Once

The Adults Are Talking

Going Shopping

Someday

Juicebox

Life Is Simple In The Moonlight

Bad Decisions

What Ever Happened?

The Modern Age

Selfless

Take It Or Leave It

One Way Trigger

Falling out of Love

Reptilia

Last Nite

Ize Of The World

Il settimo album in studio dei The Strokes si intitola “Reality Awaits” ed è prodotto da Rick Rubin. Il disco uscirà ufficialmente il 24 luglio 2026, c’è stato uno slittamento nell’uscita. Segna il ritorno della band a sei anni di distanza dal precedente “The New Abnormal” (2020) e, al momento, è stato anticipato dai singoli “Going Shopping” e “Falling in Love”.

Ricordiamo che la band sarà a Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena, il 17 ottobre. Live già sold out.



