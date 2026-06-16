Tappa al Bonnaroo Music & Arts Festival (evento che si tiene ogni anno, in estate, presso il Great Stage Park di Manchester, nel Tennessee), per gli Strokes in data 12 giugno. Ecco la loro esibizione:
Setlist:
Killing Lies
Hard To Explain
You Only Live Once
The Adults Are Talking
Going Shopping
Someday
Juicebox
Life Is Simple In The Moonlight
Bad Decisions
What Ever Happened?
The Modern Age
Selfless
Take It Or Leave It
One Way Trigger
Falling out of Love
Reptilia
Last Nite
Ize Of The World
Il settimo album in studio dei The Strokes si intitola “Reality Awaits” ed è prodotto da Rick Rubin. Il disco uscirà ufficialmente il 24 luglio 2026, c’è stato uno slittamento nell’uscita. Segna il ritorno della band a sei anni di distanza dal precedente “The New Abnormal” (2020) e, al momento, è stato anticipato dai singoli “Going Shopping” e “Falling in Love”.
Ricordiamo che la band sarà a Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena, il 17 ottobre. Live già sold out.