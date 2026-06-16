«Un concerto è un evento in cui le canzoni tornano in vita. Per questo questo album si chiama “Live!”», spiega Jarvis Cocker a proposito di questo disco unico nella discografia dei Pulp. «È sia una constatazione di fatto (è la registrazione di una band dal vivo) sia una sfida (forza! Tutti quanti, prendete vita!).»

Si tratta anche del primo album colonna sonora di un film dei Pulp: “Pulp: What Do You Do For an Encore?”, il film diretto da Garth Jennings che uscirà in tutto il mondo questo autunno.

Il rapporto tra i Pulp e Garth Jennings risale al 1997, l’anno in cui il regista realizzò il video promozionale del brano “Help the Aged”. Quando i Pulp annunciarono il loro ritorno ai tour nel 2023, Garth si mise in contatto con la band e offrì il suo aiuto per progettare il concept scenografico degli spettacoli. Poi, nel giugno 2025, filmò le due esibizioni del gruppo alla O2 Arena di Londra. Queste riprese costituiscono il cuore del film.

Gli spettacoli alla O2 forniscono anche il materiale per questo album dal vivo. Si trattava della 566ª e della 567ª esibizione della carriera della band e rappresentano un’istantanea di un gruppo al massimo della propria forma. Registrato nella settimana in cui “More”, il primo album dei Pulp dopo 24 anni, ha raggiunto il primo posto della classifica ufficiale del Regno Unito, il disco cattura esattamente il momento in cui la band è tornata a essere una forza creativa. Vecchi classici e nuovi classici riuniti insieme per la prima volta.

“Live!” sarà pubblicato il 28 agosto 2026. Non a caso, quella stessa sera i Pulp saranno sul palco per un concerto già tutto esaurito al Wythenshawe Park di Manchester.

Tracklist:



SIDE 1

1: Intro

2: Spike Island

3: Slow Jam

4: Sorted for E’s & Wizz

5: Disco 2000

SIDE 2

1: Help the Aged

2: Farmers Market

3: This is Hardcore

4: Sunrise

SIDE 3

1: Something Changed

2: Grown Ups

3: O.U.

4: Do You Remember the First Time?

5: Mis-Shapes

SIDE 4

1: Got to Have Love

2: Babies

3: Common People

4: A Sunset