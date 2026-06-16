I Gunge sono una band indie rock inglese formatasi a Oldham, nella Greater Manchester, nel 2024 dall’ex artista solista indie Zeny Bux, da Harry Beckett e da Bradley “Gonzo” Strong.

“Make A Connection” è il loro esordio e piazza subito un biglietto da visita decisamente intrigante. Indie-rock radiofonico, dall’animo pop, sbarazzino il giusto e un taglio melodico che trova subito le coordinate giuste per entrarci dritto in testa.

“Make A Connection”, come ci fa sapere la band, è una canzone che parla dell’incontro con altre persone e della costruzione di un rapporto con loro. Dal passare da un argomento all’altro, all’essere sulla stessa lunghezza d’onda l’uno con l’altro e al non provare quella sensazione di solitudine quando si instaura quella connessione.

Zeny Bux a proposito del brano: «Adoro parlare con le persone. Mi piacciono le persone quando sono sulla mia stessa lunghezza d’onda e parlano degli argomenti che mi interessano: è lì che si crea quel legame con quella persona. Questa canzone è davvero speciale per me e non vedo l’ora che, spero, entri presto nelle classifiche».

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