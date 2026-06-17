È l’ora del debutto sulla lunga distanza per gli Asianoia, una band ravennate che sfrutta la potenza evocativa del post-punk per esplorare le contraddizioni dell’uomo moderno e le varie assurdità che affliggono una società sempre più atomizzata e sfuggente, vittima tanto dei grandi orrori del mondo quanto dei piccoli problemi della vita di tutti i giorni.

Le dieci tracce di “Carneplastica”, tutte interpretate in italiano, non di rado presentano atmosfere cupe e angoscianti, spesso irrobustite dagli arpeggi nervosi delle chitarre. Un filo di malinconia attraversa il versante melodico, sempre in primissimo piano, figlio del cantautorato nostrano e con pochi – se non nulli – legami con le scuole post-punk americane e inglesi.

Qui sta la peculiarità artistica degli Asianoia, che con questo loro album d’esordio entrano con merito nell’agone dell’indie rock italiano.

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