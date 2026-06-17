Lina Brockhoff sa mostrare i muscoli e la grinta, quasi guardasse con affetto agli anni ’90, ma poi, spesso, eccola sentirsi vicina a cantautrici indie-rock attuali come Snail Mail e Phoebe Bridgers. Il risultato è un disco che fila via piuttosto bene se si cerca un indie-rock mai troppo aggressivo e dal buon taglio melodico, capace di accontentare chi gradisce il taglio raccolto e intimo ma anche chi vuole un pop-rock che sappia non cadere nelle trappole delle banalità radiofoniche usa e getta.

<a href="https://brockhoff.bandcamp.com/album/easy-peeler-debut-album-june-5th-2026">Easy Peeler (Debut Album, June 5th 2026) by BROCKHOFF</a>

Il peso specifico della nostra BROCKHOFF invece c’è, sia quando viaggia in scioltezza, strizzando l’occhio al pop, sia quando non esita ad alzare i volumi della sua chitarra.

Io dico promossa!

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