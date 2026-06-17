Andrew Jim Gannon, musicista e produttore con base a Londra, anima del progetto On Man con l’album omonimo del 2022 e “High Crystal” nel 2023, ha esplorato avidamente il confine tra pop e elettronica con sonorità in puro stile Perfume Genius, rese più varie da numerosi remix (tra i tanti anche i Mogwai si sono cimentati con un suo brano, “Darks”).

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“Hydrate Those Folds!” lo vede abbandonare momentaneamente il nome d’arte per tornare a quello anagrafico, complice una lunga malattia che l’ha costretto a una parziale immobilità. Canzoni troppo personali, queste, per essere pubblicate come On Man. Un cambio di passo evidente, in chiave elettronica sperimentale e art pop sulla scia di Fever Ray, Bill Callahan, Scott Walker.

La voce di Andrew Jim Gannon assume toni più cupi, baritonali in “Bon Boys Will Break Your Heart” e “Golden Kayak” tra tastiere e sintetizzatori, drum machine, un’atmosfera intensa che ricorda Talk Talk e Xiu Xiu. Introspezione e ritmate melodie (“Light In The Sea”, “That Howl”, “Psychic Nights”) convivono bene con un lato tormentato, sperimentale (“Between Us Between Us”, “Am I A Horror”, “The Skin”).

“Animals In The Wild” con un sassofono jazz, “As The Years Roll Back” e “Say The Words” sono la parte più malinconica e sofferta di “Hydrate Those Folds!” album intimo e elegante che rappresenta una rinascita per Andrew Jim Gannon, che ha imparato a dare ascolto all’istinto . Previsti remix a cura proprio dei Xiu Xiu e di Douglas Dare a rendere ancor più incisivo il ritorno del mai banale musicista dell’ Hertfordshire.