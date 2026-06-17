Sa qualche anno, circa quattro, il mio continuo scrollare video sui social mi ha portato a visionare alcuni specifici filmati fondamentalmente senza senso. Il non senso del video rappresenta però il motore della curiosità visiva dello stesso, dove andrà a finire? Stanze vuote, uffici open space senza mobili o con scrivanie vuote, luci al neon, piscine al chiuso nel buio con palline galleggianti. Tutto accompagnato da una musica di sottofondo che potrei definire sintetizzata (chiedo venia ai colleghi musicali per i termini che potrebbero apparire impropri, ma sono consapevole delle mie ridotte se non nulle conoscenze musicali) straniante, dai toni stonati ma incredibilmente nostalgica.

“Backrooms” è un film su queste stanze. “Backrooms” è un mondo che ripensa il mondo reale. Il nuovo mondo pensa e crea nuovi livelli dove il ricordo del mondo iniziale viene sempre più rivisitato in maniera distorta e inquietante. Mondi sotterranei che sembrano prodotti da una mente malata (o lo sono realmente?), l’inconscio che prende vita, il subconscio che sale.

“Backrooms” è un horror a tutti gli effetti, discretamente pauroso, angosciante negli inseguimenti, nei pertugi in cui si infilano i protagonisti. “Backrooms” è inquietante, tutto ciò che fa parte delle stanze di dietro non può che trasmettere allo spettatore un sentimento che definirei primordiale e dicotomico: la paura di essere soli in un ambiente e la certezza di non esserlo.

Un albero di natale accesso in un stanza buia senza mobilio. Una piscina in una stanza buia o con luci al neon molto fioche. Stanze cunicolari con porte, senza porte, senza alcun posto dove nascondersi. Un gabbiano che vola all’improvviso in una stanza, un uomo alto che appare all’improvviso e ti insegue.

“Backrooms” colpisce in due modi: seduce lo spettatore con il fascino vintage, la camera a spalla, la data che appare in basso (un classico del found footage), poi all’improvviso sferra il gancio stordente sbattendogli in faccia l’orrore della sua mente.

Un sequel del film non solo è ampiamente preventivabile ma è ancor più auspicabile, a patto che non sia il botteghino disegnarne i confini di sceneggiatura ma l’idea artistica. “Backrooms” potrebbe diventare l’ “Inception” dei film horror.