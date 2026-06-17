I BIG SPECIAL si divertono a pubblicare i loro album senza preavviso, sorprendendo un po’ tutti. Questa volta tocca a questo EP, composto da dieci brani (in realtà nove, se togliamo l’intro), un lavoro nato per chiudere il capitolo dei loro primi due album.
Questo EP raccoglie il materiale rimasto fuori dalle pubblicazioni precedenti e la cosa sorprendente è che, anche se si poteva pensare di trovarci di fronte a materiale di scarto, in realtà questo EP contiene diversi ottimi brani.
Evidentemente i BIG SPECIAL sono scesi in cantina, dove si ripongono le cose che pensi di non utilizzare più, e si sono resi conto che non era giusto lasciare questi pezzi in un posto dimenticato. Hanno pensato bene di pubblicarli e devo dire che hanno fatto bene.
In “O’JOY” ritroviamo i BIG SPECIAL che conosciamo, quelli che si muovono tra rap, spoken e una specie di blues metropolitano e industriale nel quale si respira l’atmosfera delle periferie inglesi.
Il cantante Joe Hicklin si mostra in tutta la sua capacità interpretativa e qualità vocale, mentre il batterista Callum Moloney dimostra tutta la sua abilità nel dare ai pezzi qualcosa in più grazie a una riuscita sezione ritmica.
Ottimi brani non mancano; mi limito a citare i miei preferiti: “PLAINTIVE NASTIVE”, con la sua batteria ossessiva che accompagna la vocalità espressiva con un ritornello irresistibile, “ONLY FREE WHEN SLEEPING” e “LAZARUS”, che esprimono un blues metropolitano moderno nello stile che li distingue, “SLUGLIFE” con l’ottima chitarra e infine “HOTEL”, che chiude l’album e che rappresenta una mezza sorpresa, ricordando per certi versi il Bruce Springsteen dei tempi migliori.
I BIG SPECIAL chiudono con questo EP la prima parte della loro produzione, lo fanno in maniera ottima e ci rendono sicuramente curiosi di scoprire come si svilupperà in futuro il loro sound.