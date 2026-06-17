I BIG SPECIAL si divertono a pubblicare i loro album senza preavviso, sorprendendo un po’ tutti. Questa volta tocca a questo EP, composto da dieci brani (in realtà nove, se togliamo l’intro), un lavoro nato per chiudere il capitolo dei loro primi due album.

Credit: Isaac Watson

Questo EP raccoglie il materiale rimasto fuori dalle pubblicazioni precedenti e la cosa sorprendente è che, anche se si poteva pensare di trovarci di fronte a materiale di scarto, in realtà questo EP contiene diversi ottimi brani.

Evidentemente i BIG SPECIAL sono scesi in cantina, dove si ripongono le cose che pensi di non utilizzare più, e si sono resi conto che non era giusto lasciare questi pezzi in un posto dimenticato. Hanno pensato bene di pubblicarli e devo dire che hanno fatto bene.

In “O’JOY” ritroviamo i BIG SPECIAL che conosciamo, quelli che si muovono tra rap, spoken e una specie di blues metropolitano e industriale nel quale si respira l’atmosfera delle periferie inglesi.

Il cantante Joe Hicklin si mostra in tutta la sua capacità interpretativa e qualità vocale, mentre il batterista Callum Moloney dimostra tutta la sua abilità nel dare ai pezzi qualcosa in più grazie a una riuscita sezione ritmica.

Ottimi brani non mancano; mi limito a citare i miei preferiti: “PLAINTIVE NASTIVE”, con la sua batteria ossessiva che accompagna la vocalità espressiva con un ritornello irresistibile, “ONLY FREE WHEN SLEEPING” e “LAZARUS”, che esprimono un blues metropolitano moderno nello stile che li distingue, “SLUGLIFE” con l’ottima chitarra e infine “HOTEL”, che chiude l’album e che rappresenta una mezza sorpresa, ricordando per certi versi il Bruce Springsteen dei tempi migliori.

I BIG SPECIAL chiudono con questo EP la prima parte della loro produzione, lo fanno in maniera ottima e ci rendono sicuramente curiosi di scoprire come si svilupperà in futuro il loro sound.