A inizio mese di giugno i fratelli D’Addario si sono fatti un giro a radiofrance e in quell’occasione hanno registrato un piccolo live acustico che, da poco, è comparso su YouTube.
Ricordiamo che Brian e Michael saranno a fine anno nel nostro Paese. I The Lemon Twigs infatti tornano in Italia per tre date a ottobre 2026 per presentare il loro nuovo album “Look For Your Mind!“.
Le date del tour includono:
2 ottobre 2026: Bologna – Locomotiv Club
3 ottobre 2026: Roma – Largo Venue
5 ottobre 2026: Milano – Santeria Toscana 31
Biglietti QUI