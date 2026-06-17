A inizio mese di giugno i fratelli D’Addario si sono fatti un giro a radiofrance e in quell’occasione hanno registrato un piccolo live acustico che, da poco, è comparso su YouTube.

Ricordiamo che Brian e Michael saranno a fine anno nel nostro Paese. I The Lemon Twigs infatti tornano in Italia per tre date a ottobre 2026 per presentare il loro nuovo album “Look For Your Mind!“.



Le date del tour includono:

2 ottobre 2026: Bologna – Locomotiv Club

3 ottobre 2026: Roma – Largo Venue

5 ottobre 2026: Milano – Santeria Toscana 31

Biglietti QUI