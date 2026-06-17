I Mojave 3, il gruppo nato dopo lo scioglimento degli Slowdive con Rachel Goswell e Neil Halstead, ristamperanno, via 4AD, il 24 luglio, la loro discografia. Sarà la prima volta che “Ask Me Tomorrow” (1995), “Out of Tune” (1998), “Excuses For Travellers” (2000), “Spoon and Rafter” (2003) e “Puzzles Like You” (2006) saranno disponibili su vinile e CD dalla loro uscita originale.

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Gli album sono stati tutti rimasterizzati agli Abbey Road Studios; “Ask Me Tomorrow” presenta una copertina aggiornata con fotografie di Colin Gray, mentre le copertine degli altri quattro album rimangono nella loro versione originale. È disponibile anche un cofanetto con slipcase che include una stampa 8×10?.

Goswell e Halstead, alla fine della loro band Slowdive, iniziarono a comporre musica ben lontana dallo shoegaze. Il fondatore della 4AD, Ivo Watts-Russell, che avrebbe voluto mettere sotto contratto gli Slowdive, offrì loro un contratto. La band si sarebbe poi ampliata includendo il batterista McCutcheon, il tastierista Alan Forrester e l’ex chitarrista dei Chapterhouse Simon Rowe.