Credit: Daniel Topete

A quasi tre anni di distanza da “Tomorrow’s Fire“, Squirrel Flower tornerà il prossimo 21 agosto, via Polyvinyl, con il suo quinto LP, “Say A Prayer To The Gods Of Getting Going“.

Registrato in Wisconsin insieme ai co-produttori Seth Engel e Jack Henry e completato in North Carolina da Alex Farrar (MJ Lenderman, Wednesday, Waxahatchee), per molti versi “Say a Prayer to the Gods of Getting Going” parla di sé stesso, del processo della sua creazione lungo il viaggio. Ciò non significa che “Say a Prayer” sia un diario di viaggio. È piuttosto una testimonianza agrodolce di esplorazione e padronanza di sé, di desiderio e di riflessione. Di una personalità vivida, è come una serie di album abbandonati pieni di cimeli, raccolti ai margini di un’autostrada polverosa da una donna della strada nel corso di decenni, ammucchiati in una scatola da archivio nel capanno del cortile, protetti a malapena da un monsone del deserto. Con le esperienze passate raccontate con amore, il futuro rimane aperto per Williams, che spera in un segno che la aiuti a capire quando mettersi in viaggio e quando restare ferma.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Reelin” accompagnato da un video di Jackson James e Clay Franke.

La musicista originaria di Boston dice del brano:

Il testo è nato come un’opera d’arte che ho realizzato su una fattura scaduta del pedaggio della Kansas Turnpike. Questa canzone è la mia ode al tira e molla tra la vita domestica e lo sgretolarsi di essa. Andarsene ed essere trascinati di nuovo indietro, ancora e ancora e ancora e ancora.

“Say A Prayer To The Gods Of Getting Going” Tracklist:

1. Say A Prayer To The Gods Of Getting Going

2. Cleveland

3. Not Me

4. Helicopters

5. Highway Woman

6. Reelin

7. Foot Thick Ice

8. Sick Tooth

9. Fought A Hornet

10. Surfing USA

11. Weightless, Untethered