Elliott Smith ci lasciava il 21 ottobre 2003. Ora il cantautore ha ricevuto un tributo degno del suo valore e della sua poetica musicale: un asteroide che porta il suo nome.

Il gruppo di lavoro per la nomenclatura dei corpi minori (WGSBN) dell’Unione Astronomica Internazionale ha approvato ufficialmente la denominazione «(861969) Elliottsmith» per un pianeta minore scoperto nel 2014. La designazione numerica dell’asteroide rispecchia la data di nascita di Smith: il 6 agosto 1969.

L’idea è nata dal regista Orlando Campopiano, a cui è venuta l’ispirazione mentre ascoltava “Shooting Star”, tratta dall’album postumo di Smith del 2004 “From a Basement on the Hill”. Campopiano ha poi collaborato con gli eredi di Smith per presentare una proposta di denominazione all’Unione Astronomica Internazionale, che ha approvato la designazione.



“Spero che questo possa avvicinare qualcuno alla brillante discografia di Elliott e sono felice di vedere un’eredità permanente tra le stelle!“, ha dichiarato Campopiano in un comunicato. «È inoltre un grande onore che questo tributo a lui sia stato approvato dagli eredi e dagli scopritori».

Questo riconoscimento colloca Smith in un gruppo selezionato di musicisti immortalati nel cielo notturno, tra cui David Bowie, Freddie Mercury, Frank Zappa e tutti e quattro i membri dei Beatles.