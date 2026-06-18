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Oggi l’acclamato musicista, poeta, regista e attore Saul Williams annuncia il suo nuovo album “Leap Life“, in uscita il 28 agosto per Big Dada, sussidiaria della britannica Ninja Tune. Intitolato in riferimento alla sua nascita in un anno bisestile, “Leap Life” si presenta meno come un tradizionale album in studio e più come un’invocazione costruita in tempo reale: un incontro di spiriti, storie, frequenze e rivoluzioni incompiute, organizzate attraverso voce, ritmo e intuizione.

Si tratta del suo primo album solista in sette anni e segna il ritorno all’etichetta che pubblicò i suoi primi lavori da solista. Il primo singolo, “Conspiracy” lo vede insieme a Gonjasufi e Moor Mother.

L’album include inoltre collaborazioni e contributi di rilievo da parte di Carlos Niño, Robert Del Naja, Kamasi Washington, Georgia Anne Muldrow e Surya Botofasina.

Da quasi trent’anni, Saul Williams occupa un posto unico nella cultura afroamericana, sfidando con straordinaria coerenza i confini tra musica, letteratura, cinema, e utilizzando l’arte come strumento di trasformazione. Con “Leap Life”, Williams amplia ulteriormente la definizione stessa di musica, muovendosi secondo una filosofia semplice ma radicale: “la voce è lo strumento”. Nel corso dell’album parla, canta, improvvisa e testimonia su arrangiamenti fluidi che sfumano i confini tra spoken word, jazz d’avanguardia, cadenze hip-hop, ritmiche dell’Africa occidentale, composizione ambient e paesaggi sonori rituali. Superando le tradizionali strutture della rima, il progetto abbraccia la spontaneità e tratta il linguaggio come una forza ritmica e vibrante, catturando l’essenza di un improvvisatore jazz alla ricerca di una rivelazione in tempo reale, frutto di una vita interamente dedicata alla preparazione artistica.

È un processo rischioso — abbandonare il controllo all’interno di un mezzo fondato sulla permanenza — ma Williams trova proprio in quell’incertezza la possibilità della rivelazione. “Cosa significa fidarsi del momento?“, si chiede.

Williams descrive apertamente il disco come un tentativo di entrare in comunione con i morti. Osservando la devastazione in corso in Palestina, Sudan, Haiti, Congo e Yemen, si è interrogato sul destino del dolore collettivo, su dove vada l’energia delle persone uccise, su come i vivi possano restare responsabili nei confronti dei defunti e se i movimenti di liberazione abbiano bisogno tanto di solidarietà quanto di strategia politica. “Avremo bisogno di quegli spiriti“, afferma. “Bisogna comprendere che i soldati della nostra lotta non sono soltanto quelli visibili. Ci sono persone che combattono al nostro fianco anche se non possiamo vederle.“

Tracklist:



