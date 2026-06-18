L’esordio dei Nada Surf è stato pubblicato in periodo post – grunge quando l’onda lunga del Seattle Sound stava progressivamente perdendo slancio e potenza e l’alt rock tornava ad occupare spazi importanti. “High / Low” prodotto da Ric Ocasek dei The Cars e registrato agli Electric Lady di New York era il momento della verità per Matthew Caws, Daniel Lorca e Ira Elliot dopo la firma per la Elektra.

La scelta di “Popular” come primo singolo ha segnato in modo indelebile la carriera dei Nada Surf. Un brano diverso dagli altri con un testo che univa parti del libro “Penny’s Guide To Teen Age Charm And Popularity” di Gloria Winters rilette in chiave sarcastica e grazie al video diretto da Jesse Peretz è diventato una piccola hit dell’estate. Talmente orecchiabile e “popolare” da mettere un po’ in ombra il resto dell’album che avrebbe meritato altrettanta attenzione.

Le chitarre distorte di “Deeper Well” e l’intensità di “The Plan” raccontavano gli inizi rabbiosi e difficili di una band che in trentasei minuti raramente toglieva il piede dell’acceleratore pur concedendosi attimi di pura melodia (“Psychic Caramel” ad esempio). “High / Low” è la fotografia di un momento di transizione all’insegna di canzoni acuminate e taglienti come “Sleep”, “Stalemate” o “Icebox” ma il futuro dei Nada Surf era già evidente in irresistibili cavalcate Indie rock come “Treehouse” o “Zen Brain”.

“Been Trying To Be Cool Ever Since High School” dell’altrettanto sarcastica “Hollywood” potrebbe essere la frase manifesto di “High / Low” che riusciva a trovare un equilibrio tra alt rock e power pop, Pixies e Guided By Voices. “Popular” avrebbe potuto trasformare i Nada Surf in one – hit wonders fortunatamente la loro carriera è continuata, continua ancora oggi e dopo trent’anni è decisamente arrivato il momento di ascoltare ancora una volta quest’opera prima.

Data di uscita: 18 giugno 1996

Registrato a: Electric Lady (New York), 1-20 dicembre 1995

Etichetta: Elektra

Durata: 36:31

Produttori: Ric Ocasek