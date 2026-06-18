Il cantautore norvegese Sondre Lerche ha svelato la sua odissea pop di nove minuti, “Follow The River”.

Si tratta di un brano che, attraverso sei strofe, racconta la storia di due persone smarrite che si innamorano.

“Questo brano non si scusa per essere completamente sopraffatto da sentimenti di amore e desiderio“, afferma Lerche. «Quindi, naturalmente, ho pensato: “Mi serve un coro gospel in questo brano”, perché è quasi un abbandonarsi, forse come atto di sfida, alla bellezza di due esseri umani che si trovano, godendosi tutti i piccoli momenti banali di questo incontro».

Il suo nuovo album, “Acrobats“, uscirà il 21 agosto 2026 per PLZ / Virgin.