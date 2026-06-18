“Heading Out” parla della ricerca dell’equilibrio tra avventura e stabilità domestica. Non abbiamo molte info sui Preloved e su questo brano ma devo dire che mi ha colpito molto. Di primo acchito lo definirei una versione acustica di Day Wave, il progetto di Jackson Philips, con questa melodia che viene reiterata, circolare e accattivante. Una linea pop-folk che Michael Watson segue e che da le coordinate per “Heading Out”, semplice eppure arrangiata con molto buon gusto, con pochi ma perfetti particolari, in modo che sia proprio la melodia che ci arriva, pura e semplice. Una pop-song delicata e magica.





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