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Fin dalle prime note di “Missing B.”, i Bernadette Maries ci trasportano nei nebbiosi paesaggi sonori britannici degli anni ’90, certo i riferimenti a una band americana come gli Smashing Pumpkins non mancano, eppure c’è questa atmosfera uggiosa, nottura e fortemente shoegaze che sembra richiamre una band come gli Slowdive.

L’album “Soft” uscirà il 18 settembre per Géographie.



The Bernadette Maries è una band di Bruxelles, fondata nel 2024, composta da Daria, Guy e Romain. Il loro sound fonde l’energia post-punk, le trame oniriche dello shoegaze e i ritornelli accattivanti dell’indie rock. La musica dei TBM parla di amore ed esistenzialismo, malinconia e significato delle nostre vite in un mondo che sta lentamente cadendo a pezzi. Trae ispirazione non solo dalla musica, ma anche dalla società, dai libri e dai film.

Ci piace molto questo brano con queste trame shoegaze ma anche uno sgiuardo deciso all’indie-rock, in perfetto equilibrio.

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