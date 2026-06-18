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“Nicht Nur” è il primo singolo che anticipa l’album dei bolognesi DegHerl, in uscita a inizio ottobre 2026. Il brano è uno dei preferiti dei loro live, ed è anche uno dei pezzi più martellanti del repertorio, in cui il cantato in tedesco di Daniela Gullotta (tastierista, italo-austriaca) si incastra di cesello tra spazi vuoti e pieni, fatti di cassa dritta e riff minimalisti. Forte di un intro marziale e un riff centrale melodico ma dagli accenti angolari e concitati. Oscura, seducente e ossessiva allo stesso tempo, come sanno essere certi desideri, carezzevoli e spigolosi.

“Nicht Nur” potrebbe situarsi bene in mezzo a una playlist con The Cure, Nina Hagen, Siouxsie. Xmal Deutschland, Malaria! ma in qualche modo si avvicina anche ai più contemporanei Molchat Doma, Lebanon Hanover e Drab Majesty.

Siamo molto contenti di proporvi il video in anteprima qui sulle pagine di IFB: una costellazione di immagini pulsanti dal sapore vintage e futurista accompagna il ritmo della musica, con forme geometriche fluo in contrasto col bianco nero di cult horror e sci-fi movies.

Il testo della canzone, tratto da un sonetto di E.M.Rilke, narra una storia di amore senza tempo, nascosta tra le pieghe delle citazioni cinematografiche e nelle trasmutazioni dei volti che compongono il profilo immaginale della band.

I DegHerl nascono nel 2013, avendo come principale fonte di ispirazione il post-punk e la new wave a cavallo tra la fine dei ‘70 e la metà degli anni‘80. Tuxedomoon, Devo, Cure, Violent Femmes, Clash, Gang of Four, The Sound, XTC, Siouxsie, Cramps, Television, Suicide, The Smiths, Stranglers e Bauhaus, sono alcuni dei nomi che compongono l’immaginario di riferimento della band.

Le precedenti esperienze di genere (e non) del cantante/chitarrista Raffaele K. Salinari (nella Bologna dei ‘70 e ‘80) e del bassista/cantante Antonio “Toni” Tronchin (nel periodo/area post Great Complotto, che lo porterà nei primi 2000 anche alla fondazione di band quali i Joycut), convergono e si mischiano con altre influenze musicali grazie all’arrivo nel 2015 del chitarrista Alessio Franzoni (garage, psichedelia, kraut, indie-rock).

Negli anni successivi, l’entrata in line-up di Gianluca Panici (Spoons, Riijgs) alla batteria, che rimarrà sino al 2024, renderà i live ancora più “nervosi” e in parte anche no-wave.

Nel 2018 viene coinvolta nel progetto la pittrice (tastierista e cantante) italo-austriaca Daniela Gullotta: la band trova nuove sfumature che sconfinano nella dark-wave tedesca (grazie al cantato in lingua) o in lande più propriamente eteree e quasi dream-pop alla Cocteau Twins / Dead Can Dance.

La voce di Daniela fa da perfetto contraltare alle timbriche vocali di Salinari, che alterna momenti a’ la Lou Reed ad altri più vicini al punk e alla wave britannica Nel 2025 la band trova stabilità ed equilibrio grazie all’arrivo di Andrea Giorgi alla batteria, essenziale, pulito ed energico. Amante del genere e con background di studi in Conservatorio di percussioni classiche, con approfondimenti del minimalismo contemporaneo quali Steve Reich e Philip Glass.

I DegHerl hanno pubblicato finora due EP: “EPdemie“, registrato live nel 2020 presso lo storico club Mikasa di Bologna immediatamente prima del lockdown, e “Lost and Found”, lavoro che racchiude il primo periodo della band, rimasto per molto tempo “nel cassetto” prima di essere pubblicato definitivamente nel 2022. Sulla pagina Bandcamp sono presenti anche i brani “Nightmare” (che strizza l’occhio ai Joy Division) e “No Moon” (in versione quasi industrial, anche grazie al supporto nel remixing degli European Ghost, storica band dark-wave italiana).



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DegHerl: Bandcamp