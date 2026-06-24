Evita Polidoro, cantante e batterista, ha collaborato con Enrico Rava, Dee Dee Bridgewater, Maria Pia De Vito, è andata in tour con Francesca Michielin e ha pubblicato il primo disco “NEROVIVO” per la Tuk Music di Paolo Fresu nel 2024 cercando un punto di contatto tra jazz classico e contemporaneo, accessibilità e sperimentazione senza porsi alcun limite.

“Mi Giurano Eternità” segna il passaggio alla Columbia / Sony è un piccolo inno all’evoluzione e al cambiamento, un flusso di coscienza introspettivo dove voce e strumenti si fondono e compenetrano in uno spoken word catartico (“ma ero io”) venato di elettronica (“comelecosechenonvogliofare”) e genuina passione per la melodia, che emerge in “then everything happens naturally” e “as i age”.

“Un disco sincero, un disco di canzoni” come lei stessa lo ha definito che rivela di possedere molte anime, oltre al jazz è come detto vicino all’elettronica e al cantautorato contemporaneo, destrutturato e sperimentale nella title track e nel noise rock di “I see big changes” con Lee Ranaldo alla chitarra, più lineare in “bear in mind”. Sette brani che vanno a comporre un mondo da esplorare con cura.

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