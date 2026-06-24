Una band guidata da un leader alimentato dalla stessa essenza del rock’n roll: tornano in Italia per presentare il nuovo album live e rialimentare una leggenda che non si è mai davvero spenta. Stiamo parlando dei Babyshambles. Dagli inizi con i Libertines alla sua carriera solista, passando ovviamente per l’esperienza che lo ha fatto assurgere al tavolo dei grandi della musica, Peter Doherty è stato un menestrello senza pari, dalle mille vite e che è passato attraverso trasformazioni radicali. L’Italia lo ha conosciuto bene le sue canzoni che hanno forgiato un’intera generazione di fan, lasciati orfani dagli Oasis.



Uno dei più grandi cantautori inglesi della sua generazione, dalle mille vite, dalle mille rinascite, dai guai personali e con la legge, che ne fanno una figura mitologica, accompagnato dai suoi sodali Adam Ficek, Mike Whitnall e Drew McConnell torna nel nostro Paese, a d ottobre, per riallacciare un filo spezzato anni fa.



Biglietti QUI.

Mercoledì 7 ottobre 2026, Orion Live Club, Ciampino (ROMA)

Giovedì 8 ottobre 2026, Alcatraz, Milano





