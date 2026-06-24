I Tame Impala hanno pubblicato una cover di “Hummer” degli Smashing Pumpkins tratta dal nuovo album tributo “Sending Hearts To All My Dearies“.

Questa interpretazione del brano del 1993 di Billy Corgan e soci, tratto da “Siamese Dream”, aprirà il disco di cover composto da 15 tracce, che è stato co-firmato e intitolato personalmente dallo stesso Corgan. Sotto trovate tracklist e partecipanti con le rispettive cover.

“‘Siamese Dream’ è stata la colonna sonora dei miei anni al liceo e ‘Hummer’ è la canzone che mi riporta indietro nel tempo nel modo più intenso“, ha spiegato Kevin Parker, leader dei Tame Impala.



L’uscita digitale del disco è prevista per il 14 agosto via Sumerian Records, mentre l’edizione deluxe in vinile 2xLP arriverà il 16 ottobre.

“Siamo entusiasti che un fantastico gruppo di artisti contemporanei abbia reinterpretato i brani degli SP“, hanno scritto i Pumpkins sui social media. “Ascoltate subito in streaming la versione di “Hummer” dei Tame Impala.“

La descrizione ufficiale recita: “Più che un album tributo, “Sending Hearts To All My Dearies” rappresenta un dialogo tra generazioni di artisti, in cui musicisti plasmati dal songwriting audace, dalla sperimentazione e dall’onestà emotiva degli Smashing Pumpkins rendono omaggio alla band attraverso reinterpretazioni e nuove prospettive. A più di tre decenni dalla ridefinizione del rock alternativo, la musica della band continua a ispirare sia gli artisti che il pubblico, rendendo questa raccolta sia una celebrazione della loro eredità duratura sia un promemoria del fatto che le canzoni veramente grandi non smettono mai di evolversi“.

Tracklist:

