Tappa al Pinkpop, nei Paesi Bassi, il 19 giugno, per i Vaccines che hanno portato (così come in Italia un po’ di mesi fa) il loro “What Did You Expect From The Vaccines? 15th Anniversary”, per celebrare il loro esordio.
Ecco il loro show completo:
Setlist:
Blow It Up
Wreckin’ Bar
Post Break-Up Sex
Wetsuit
A Lack Of Understanding
Norgaard
All In White
If You Wanna
Ten Years Too Far
Your Love Is My Favourite Band
Headphones Baby
Handsome
Heartbreak Kid
I Can’t Quit
Teenage Icon
I Can’t Quit
Teenage Icon
I Always Knew
All My Friends