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Dopo appena un anno e mezzo dall’ottimo sophomore “Cotton Crown“, The Tubs torneranno il prossimo 4 settembre, via Merge Records, con un nuovo LP, “Hard Life“.

Dopo aver perfezionato il proprio sound attraverso due album e centinaia di concerti, la boy band celtica londinese dal sound jangle si spinge ancora più in profondità nel cuore scintillante dell’indie rock virtuosistico, grazie all’aggiunta del violinista Chris Haigh, che apporta un elemento fondamentale alla ricchezza sonora dell’album.

In “Hard Life”, la personalità familiare agli ascoltatori di “Cotton Crown” e “Dead Meat” è ancora presente, ma lo è anche una seconda voce, più decisa e matura. Queste voci discutono, si punzecchiano a vicenda, si fondono l’una nell’altra e si separano, a volte nel corso di una singola canzone.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Who’s Gonna Love You Now?”, che mette in primo piano il tono di rimprovero, mentre l’album esplora il dolore, la delusione, il rimpianto e la vergogna, emergendo dalle macerie come uomini cambiati.

Il frontman Owen Williams spiega:

Mi interessa il modo in cui la compassione e la pazienza verso chi soffre alla fine si esauriscono sempre. Come questo possa essere una cosa positiva e liberatoria, oltre che triste e brutale. Ma soprattutto sono solo canzoni pop.

Canzoni pop squisite e irresistibili. Ascoltatele finché non inizia la guarigione, poi riascoltatele ancora.

“Hard Life” Tracklist:

1. Hard Life

2. Who’s Gonna Love You Now?

3. If You Don’t Love Me

4. Stoop To Me

5. Heaven Or London

6. Didn’t I Say?

7. Do Yourself A Favor

8. Now And Then

9. The Way It Goes

10. Hell

11. In Your Place

12. As Long As You Leave