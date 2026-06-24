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La nostra gradita anteprima di giornata è dedicata a Kanestri e al video del brano “Me Lo So Aggiustare”.

Il prossimo 26 giugno uscirà “Difetti di fabbrica”, l’album d’esordio del cantautore marchigiano Kanestri (Matilde Dischi). La focus track dell’album sarà “Me lo so aggiustare”, un brano che si sviluppa su coordinate energiche e vulnerabili, sorretto da da un ritornello pop-rock immediato.

Racconta la fine di una storia d’amore tra nostalgia e rabbia, ma soprattutto la determinazione nel trasformare il dolore in una ripartenza, perché alla fine “l’amore si può aggiustare”.

Ad accompagnare l’uscita del brano è previsto un videoclip, diretto da Andreola Mejia e girato a Senigallia (città d’origine dell’artista), che gioca sul contrasto con la vena poetica del brano, tirando fuori il lato più ironico e sportivo di Kanestri. Nella clip, il cantautore si sdoppia: da un lato la sua vecchia vita, dall’altro una versione di se stesso che tenta in tutti i modi di fare canestro in un campo da basket, anche nelle condizioni più proibitive.



Nella creatività di Kanestri, in netta contrapposizione con la sua vena poetica, c’è sempre spazio per un lato ironico e giocoso: il famoso “non prendersi troppo sul serio“. Questo videoclip ne è la prova lampante. Basta un’idea, la voglia di mettersi in gioco e la determinazione nel lavorare per un obiettivo.



“Ho scelto ‘Me lo so aggiustare’ come focus track del disco perchè è una canzone che per me contiene la soluzione: dar voce ai sogni per trasformare un dolore in una nuova possibilità di ripartenza, per ricostruirsi. Si racconta la fine di una storia amore, tra nostalgia, rabbia e voglia di rimettere insieme i pezzi di quello che resta. E in quel momento, per non avere ne vincitori ne vinti, bisogna essere capaci di guardare oltre e trovare il nostro modo di aggiustare le cose.”



