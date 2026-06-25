Credit: Bandcamp

I Mad Iris sono un quartetto alternative rock indipendente di Toronto, nato nel 2023, ma soprattutto sono quattro migliori amici che hanno deciso di fare casino insieme. Sul palco la chimica è totale, quasi telepatica: scordatevi i ruoli fissi, questi qui si scambiano continuamente chitarre, basso e tastiere da un pezzo all’altro, mentre la sezione ritmica è blindata da Patrick Muldoon (alla chitarra solista e alle distorsioni) e Josh Pryce (alla batteria).

Al timone ci sono due frontwoman micidiali, Kaiya Rosie ed Ela Hintasu, menti creative dietro la musica, l’artwork e l’intera direzione visiva. Kaiya ha detto che incontrare Ela è stato “il pezzo mancante della sua scrittura”, e si sente. Il loro intreccio vocale è un cortocircuito pazzesco: alterna sussurri eterei a urla feroci e sfacciate che ti sputano in faccia tutta la furia riot grrrl e punk più pura.



Il sound dei Mad Iris è una dichiarazione d’amore, o meglio, un’ossessione, per l’imperfezione analogica e quella meravigliosa estetica lo-fi di metà anni ’90. Nelle loro vene scorre il sangue di Sonic Youth, The Breeders e The Amps, con quella nebbia shoegaze sotterranea presa in prestito dagli Swirlies. Le loro canzoni oscillano costantemente tra il dolce e l’amaro, scavando dentro sentimenti crudi e senza filtri: c’è l’autocommiserazione, la gelosia e la vulnerabilità cronica di “Poor Baby”, ma anche la realtà decisamente poco glamour e faticosa dei lavori part-time da adolescenti raccontata in “Employee of the Month”.

A fine maggio 2026, il giorno in cui il disco omonimo è finalmente uscito per Ba Da Bing Records, la band ha buttato fuori un messaggio intimo su Instagram per i ragazzi che li seguivano fin dai tempi dei garage di Toronto, riassumendo perfettamente cosa significa essere una vera band:



Il nostro album di debutto omonimo è finalmente vostro! Queste sono canzoni che abbiamo scritto insieme nel corso degli ultimi tre anni, tra un concerto e l’altro, durante i servizi fotografici, i tour e l’essere semplicemente migliori amici. Grazie di cuore a chiunque lo ascolterà, speriamo davvero che significhi qualcosa per voi.





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