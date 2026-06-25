L’ex frontman degli Smiths è partito forte contro il suo ex compagno di band, Johnny Marr, difendendo la sua eredità creativa all’interno dell band (“Gli Smiths erano la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni“), in merito a un documentario radiofonico della BBC in uscita il 13 luglio che, a detta di Moz, metterebbe in risalto la solita storia, ovvero “Marr è l’angelo; Morrissey il carnefice“.

In un post del 22 giugno, poi cancellato, pubblicato su Morrissey Central (ma recuperabile su Morrissey-Solo) e intitolato «The Art Of Forgery», il cantante ha espresso il suo forte disappunto per non aver avuto voce in capitolo nel progetto.

Morrissey, nel lungo testo, accusa Marr “di guardare sempre indietro” e di dividere intenzionalmente la fanbase degli Smiths, “dedicando tutta la sua vita a distruggere Morrissey in ogni modo possibile“.

La faida insomma continua.

Ecco il post completo:

Un programma radiofonico della BBC che presumibilmente ripercorre la storia degli Smiths andrà in onda il 13 luglio. La BBC ha avvertito che il programma è di natura critica nei confronti di Morrissey.

Morrissey non è stato invitato a partecipare a questa storia ormai logora – che ha visto almeno cinque documentari identici in cui Marr occupa il centro della scena come il volto immutabile della discordia…e Bigmarr colpisce ancora. Il deteriorarsi del sogno degli Smith si dipana ancora una volta attraverso i passi meccanici di Marr, che ormai costituiscono uno sviluppo narrativo del tutto prevedibile. L’esito non è mai in dubbio: Marr è l’angelo; Morrissey il carnefice. A quarant’anni di distanza, Marr non sa fare altro che guardare indietro. La verità viene sempre ignorata. La stanca bugia secondo cui avrei lasciato un biglietto sull’auto di Andy Rourke con scritto «sei licenziato» continua a sopravvivere con subdola determinazione. Sì, immagino che ci fosse un biglietto, e sì, immagino che il mio nome vi fosse scarabocchiato sopra maliziosamente – da qualcuno sconosciuto alla BBC. Ma non ero stato io ad assumere Andy Rourke e non avrei avuto né il diritto né la facoltà di licenziarlo.

Gli Smiths erano la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni – di nessun altro. Quando il Guardian dice che ama gli Smiths ma odia Morrissey, è come dire «odiamo David Bowie ma amiamo gli Spiders From Mars». È tutto così artificioso, non è vero? Come se QUALCUNO potesse ascoltare gli Smiths eppure, in qualche modo magico, trovare un modo per aggirare Morrissey e fingere che non ci fosse! Quando il Guardian mi ha attaccato per la prima volta nel 2015, rendendomi il bersaglio della sua malizia oraria, Marr probabilmente si è presentato nei loro uffici il giorno dopo – spazzando le scale e lucidando i pavimenti. Era la sua grande occasione per allontanare le persone dall’idea che gli Smiths fossero un mio progetto. Oltre a suonare la musica, nessun altro aveva la minima idea, ma lo scrittore Gareth Roberts ha esagerato quando recentemente ha detto: “Togliete Morrissey dagli Smiths e vi rimangono gli Haircut 100».

Divertente, ma non del tutto vero.

Questo nuovo programma della BBC sembra già NON essere destinato a chiunque conosca o abbia a cuore gli Smiths. Marr ha intenzionalmente diviso il pubblico degli Smiths in fazioni “Marr” o “Morrissey”; ha rivendicato legalmente il marchio degli Smiths come proprio – sapendo benissimo che il nome era stato ideato da Morrissey. Ha dedicato tutta la sua vita a distruggere Morrissey in ogni modo possibile. Incarna esattamente ciò che sostiene di odiare negli altri. Il suo sport predatorio di «insultare Morrissey» è ora in piena frenesia. Perché non si è ancora stufato di tutto questo?

In qualche modo sono più scioccato dalle parole di Grant Showbiz in questo programma della BBC. Sono diffamatorie e, cosa ancora peggiore, provengono da una persona che ho sempre tenuto in altissima considerazione – fino ad ora. Anche le statue sovietiche crollano. Le persone che gridano continuamente più forte sono quelle che cercano di sentirsi importanti. Marr, ne sono fermamente convinto, sta distruggendo l’eredità degli Smiths. Semina dubbi ovunque. Lo ha fatto in modo così clamoroso e così spesso da rimanere intrappolato lui stesso.

Ho affrontato senza tregua i colpi e le frecciate delle più vili trappole del diavolo, che si tratti di Marr o del Guardian. Si dice che chi vomita lo stesso odio corrotto decennio dopo decennio sia in parte innamorato dei propri bersagli, da qui la loro ossessione romantica. Altrimenti, andrebbero avanti, poco inclini a dedicare la propria vita adulta a qualcuno che definiscono «spazzatura». Marr ha voltato le spalle agli Smiths per ottenere il sigillo di cera nera dagli haters. Non ha mai colto il senso del testo di «How Soon is Now?» ed è per questo che lo canta con tutto l’incanto romantico di Leslie Crowther.

Quanto sarebbe stata fantastica la vita se Marr avesse scelto di realizzare altri quattro album in studio con gli Smiths invece di unirsi ai Pretenders per poi esserne cacciato.

Che le battaglie a colpi di torta continuino. Io rinascerò sempre. L’unica bellezza artistica in questo mondo è quella che noi stessi vi apportiamo. D’altra parte, ci sono quelli che distruggono per denaro. Non hanno assolutamente nient’altro da offrire.

Mi scuso per l’uso del mio nome in terza persona (illeismo), ma è più piacevole alla vista.