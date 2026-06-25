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Includono anche l’Italia nel giro estivo sempre a supporto dell’ultimo album “History of silence“, bissando lo stesso autunnale dello scorso novembre. Disco, l’appena citato, che arriva ben dodici anni dopo dal suo predecessore.

I múm credo non abbiano bisogno di presentazioni, collettivo islandese, che nelle sue varie mutazioni gravita sul pianeta musica da oltre vent’anni, dal folgorante esordio “Yesterday was dramatic, today is ok” ad inizio millennio e i successivi due “Finally we are no one” e “Summer make good”, quanto clamorosi, a mio modesto parere, capolavori di genere, con le voci delle gemelle Gyoa e Kristin Anna a guidare un ensemble ispiratissimo. Quando la cosiddetta indie tronca spopolava nei circuiti underground.

Gli anni passano, il collettivo ha subito cambiamenti, senza comunque modificare il proprio dogma, ricco di sperimentazione e ricerca, certo l’assenza delle gemelle Valtýsdóttir si è fatta sentire, poichè dotate di una voce magnetica, ma soprattutto fuori dal comune, e ogni qualvolta si pensasse all’ensemble islandese, era impossibile non ricordare quel timbro così appariscente. Detto questo, parliamo di acqua passata, le cose si sono evolute, mantenendo, appunto, lo stesso spirito, cercando di non ripetersi, bensì di trovare altre strade parallele, tant’è che l’ultimo album, di fatto licenziato a ventotto anni dalla nascita del collettivo stesso e a venticinque dal debutto, ci riporta una band assolutamente in salute, quanto ispirata. Tra l’altro disco, che, inizialmente, ha visto la sua prima lavorazione, proprio in Italia, al Sudeststudio di Guagnano (LE).

Rientrano nella programmazione estiva del Magnolia, sempre ricca di appuntamenti trasversali e qualche punta di diamante, tra cui sicuramente il combo di Reykjavík, che mancava da Milano da tanti anni.

Setlist multiforme, che coinvolge il disco nuovo, ma che, ovviamente, omaggia i capisaldi di repertorio, di un percorso eccellente. I primi dischi, probabilmente anche per collocazione storica in un’epoca, che analizzata oggi, sembra preistoria, sono apparentemente inarrivabili, ma, ripeto, la seconda parte di carriera rimane all’altezza.

Guidati come sempre da Gunnar Örn Tynes e Örvar Þóreyjarson Smárason, fondatori del progetto, già da tempo collaborano con Sigurlaug Gísladóttir, la quale ha il compito affatto facile di sostituire le passate vocalist, quindi il percussionista Samuli Kosminen, questa la formazione che fa da fondamenta, sicuramente modulabile a seconda dei periodi. Detto questo stasera sono proprio i succitati in tour in Italia, bissando la data bolognese di ieri.

Piccolo passo indietro, menzione doverosa all’apertura affidata ai Tanz Akademie, formazione piemontese, che appare per le 20,30 circa, in una sera caldissima, che rimarrò agli annali per un giugno che sa di agosto, ma nonostante un po’ di leggera sofferenza metereologica, come spesso capita del resto (siamo pur sempre in estate), questa band sconosciuta ai più fa un ottimo live, bello tirato, mischiando sapientemente un certo indie rock, con una sezione di fiati, da approfondire assolutamente, sono stati una bella sorpresa, a maggior ragione che non avevo letto della loro presenza da nessuna parte.

La platea del secondo palco si è ulteriormente gremita, quindi i múm salgono in cattedra per le 21.30 circa, per quello che sarà un gran bel concerto, formazione, come detto sopra e come direbbe un amico, “basic”, quella più snella, con qualche sequenza campionata in più, ma che rende giustizia ad un repertorio mastodontico, che mischia le ultime composizioni appunto a tutto quel campionario di ballads glaciali, che, sebbene sempre in un ottica underground, li hanno resi un ensemble di culto da quasi tre decadi a questa parte.

Sigurlaug Gísladóttir, che con Orvar, si accolla tutte le linee di canto, ha una voce più canonica o normale, che dir si voglia, se paragonata alle gemelle, ma non le fa rimpiangere affatto, grande personalità e simbiotica armonia, per un collettivo rinnovato, si fa per dire, perché suonano insieme da diversi anni.

Quindi snocciolate via via, tra chitarre, tastiere, loop, effetti vari il tutto sostenuto sempre da un mantra percussivo, veri e propri masterpiece di genere, “Green Grass of tunnel” rimane clamorosa, o la superlativa “We have a Map of the Piano” in chiusura, in mezzo una bellissima “The Colourful stabwound” dal penultimo disco “Smilewound” edito nel 2013, o la stessa “Miss you dance”, repertorio ricchissimo per un collettivo che riporta sapientemente la musica al centro dell’attenzione.