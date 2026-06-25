Billy Corgan ha promesso che sono in arrivo ben “due LP” di brani inediti dei suoi Zwan, dato che il gruppo ha 60 canzoni rimaste li nell’archivio.

Corgan formò il supergruppo nel 2001 insieme al batterista dei Pumpkins Jimmy Chamberlin, a Paz Lenchantin degli A Perfect Circle, a David Pajo degli Slint e a Matt Sweeney dei Chavez: un solo album, “Mary Star Of The Sea” del 2003, e poi lo scioglimento. Corgan è tornato con gli Smashing Pumpkins nel 2006.

Già nel 2023, per il ventesimo anniversario di “Mary Star Of The Sea”, Corgan aveva rivelanto che stava “lavorando a un cofanetto” e che aveva “65 brani inediti“. Ora, in una nuova intervista con Stereogum, Corgan ha dichiarato di aver deciso di rivisitare l’intero album “Mary Star Of The Sea”, oltre a voler pubblicare potenzialmente “altri due LP” di brani inediti.

“Tutte le canzoni degli Zwan presenti nell’album originale “Mary Star of the Sea” saranno remixate e rimasterizzate, e ci saranno forse altri due LP di brani inediti. Dato che c’è tantissimo materiale degli Zwan, lo pubblicherò in diverse raccolte. Altrimenti il cofanetto conterrebbe qualcosa come 20 dischi…ed è semplicemente troppo da chiedere ai fan. Oltre 60 brani inediti degli Zwan che non sono mai stati pubblicati. Non solo versioni alternative, ma brani completamente nuovi. In quella band si scriveva davvero molto“.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi…