Gli Yard Act hanno pubblicato un nuovo singolo, “New Beginnings” per anticipare l’uscita del loro terzo album, “You’re Gonna Need A Little Music”.

Il brano è la seconda anteprima del nuovo disco della band di Leeds, in uscita il 17 luglio per Island Records. Parlando della canzone, il frontman James Smith la descrive come “un raggio di luce per contrastare l’oscurità con cui abbiamo esordito” nel precedente singolo “Redeemer”, aggiungendo: “A volte ci siamo già liberati della nostra vecchia pelle senza nemmeno renderci conto di ciò che sta accadendo. Festeggiamo il nuovo, perché non si può tornare indietro“.

Registrato tra Leeds e Los Angeles con il produttore Justin Meldal-Johnsen, “You’re Gonna Need A Little Music” segue “Where’s My Utopia?” del 2024.