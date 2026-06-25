credit: Luis Moreira

I The Black Wizards annunciano il loro nuovo album “Force Majeure & The Acts of God”, in uscita il 4 settembre per Hassle Records. In concomitanza con l’annuncio, la band presenta il nuovo singolo “Loose”.

“Force Majeure & The Acts of God” prende il nome dall’espressione giuridica utilizzata per descrivere circostanze incontrollabili, riflettendo sia le condizioni caotiche che hanno caratterizzato la realizzazione del disco, sia quel senso di umorismo nero e di ribellione che pervade i dieci brani dell’album.

Il trio di Porto, composto da Joana Brito (chitarra/voce), José Gomes (basso/voce) e Helena Peixoto (batteria), presenta il proprio quarto album e il primo dopo “Reflections” del 2019, segnando una rottura decisiva con il proprio passato. La foschia cupa e l’etichetta di stoner rock tentacolare che un tempo accompagnavano la band sono state messe da parte a favore di qualcosa di più incisivo e equilibrato, che attraversa abilmente una tavolozza sonora più ampia. Queste canzoni non avanzano pesantemente, ma piuttosto si lanciano in avanti.

Si tratta di una rivisitazione del loro sound, incarnata dalla spavalderia del garage rock e dal ritmo bluesy del nuovo singolo “Loose”, che Joana descrive come “un viaggio groovy tra pensieri ansiosi e la sensazione di sentirsi intrappolati nella propria mente“. Aggiunge:

Da tempo radicati nella comunità rock fieramente indipendente del nord del Portogallo, i The Black Wizards rimangono impegnati nella collaborazione, nella creatività dal basso e nella creazione di spazi per gli emarginati come loro. «Vogliamo incoraggiare i ragazzi a staccarsi dagli smartphone e a prendere in mano una chitarra, a dipingere o semplicemente a essere creativi», dice Brito. «Vogliamo rendere il mondo un posto più sicuro per tutti i tipi strani come noi».

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