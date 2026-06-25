Credit: David Lee from Redmond, WA, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

beabadoobee ha annunciato il suo nuovo album, “Pylon“. Si tratta del seguito di “This Is How Tomorrow Moves” del 2024 e uscirà il 18 settembre per Dirty Hit/Interscope. Hayley Williams (Paramore), Brendan Yates (Turnstile), Chino Moreno (Deftones), Evan Stephens Hall (Pinegrove) e Shane Moran (Title Fight) partecipano, come ospiti, ad alcuni brani, mentre Matty Healy e George Daniel dei The 1975 hanno collaborato alla produzione di “Write Me a Letter”.

Il primo singolo è “Sun Has Set”.

Molte delle canzoni di questo album sono cose che avrei voluto poter dire a qualcuno“, afferma beabadoobee. “Questa canzone ha una visione ristretta e meschina: è come dire ‘Ti odio. Rimarrai qui ad ascoltare quanto ti odio’. Perché non ho mai potuto dirlo“.

Tracklist:

Pylon
Sun Has Set
Estranged
Switchblade
Write Me A Letter
It’s Alright
In Motion
Memories
Nothing To Prove
Radio
Powerlines
Spark
Despite That
Satellite