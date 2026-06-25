beabadoobee ha annunciato il suo nuovo album, “Pylon“. Si tratta del seguito di “This Is How Tomorrow Moves” del 2024 e uscirà il 18 settembre per Dirty Hit/Interscope. Hayley Williams (Paramore), Brendan Yates (Turnstile), Chino Moreno (Deftones), Evan Stephens Hall (Pinegrove) e Shane Moran (Title Fight) partecipano, come ospiti, ad alcuni brani, mentre Matty Healy e George Daniel dei The 1975 hanno collaborato alla produzione di “Write Me a Letter”.
Il primo singolo è “Sun Has Set”.
“Molte delle canzoni di questo album sono cose che avrei voluto poter dire a qualcuno“, afferma beabadoobee. “Questa canzone ha una visione ristretta e meschina: è come dire ‘Ti odio. Rimarrai qui ad ascoltare quanto ti odio’. Perché non ho mai potuto dirlo“.
Tracklist:
Pylon
Sun Has Set
Estranged
Switchblade
Write Me A Letter
It’s Alright
In Motion
Memories
Nothing To Prove
Radio
Powerlines
Spark
Despite That
Satellite