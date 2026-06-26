Il frontman dei Killers, Brandon Flowers, ha pubblicato un paio di album da solista, l’ultimo risale al 2021, ed era “Pressure Machine”. Ora Flowers annuncia “Thrasher“, album in arrivo il 21 agosto, definendolo esplicitamente come il suo lavoro “country/western”.

Per lavorare a “Thrasher”, Flowers ha coinvolto numerosi leggendari musicisti da studio di Nashville, tra cui David Rawlings e il grande armonicista ottantacinquenne Charlie McCoy. In un trailer Flowers ribadisce il suo amore per il rock e la new wave e continua: «Ho aperto una stanza che sembra mi stesse aspettando da sempre: la musica country/western, la musica di mio padre. Si è offerta a me, insieme alle storie che ho da raccontare in questo momento, con un entusiasmo spensierato».

“Plans” è il primo assaggio.

Tracklist:



1 Does It Ever Cross Your Mind?

2 One Of Us

3 Tiger’s Blood

4 Plans

5 Paradise

6 Miss America

7 Angel

8 The Red Ground

9 In A Heartbeat

10 An American Dream